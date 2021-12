A surfista brasileira Maya Gabeira sofreu um grave acidente na manhã desta segunda-feira, 28, ao tentar pegar uma onda gigante na Praia do Norte, em Nazaré, Portugal. Depois de um resgate dramático no mar (veja o vídeo), Maya avisou em sua página no Instagram que a queda não passou de um grande susto e passa bem.

A carioca de 26 anos sofreu uma fratura no tornozelo e está no hospital em observação. Da cama do hospital, Maya postou uma foto fazendo sinal de positivo, agradeceu aos companheiros de equipe e tranquilizou seus fãs.

"Obrigada pelo carinho de sempre!!!! Um tornozelo quebrado, mas nada a mais!!!! Me recuperando bem... Continuem torcendo por favor. Logo mais estou de volta! Obrigada @carlosburle @pedroscooby @felipecesarano e @redbull #redbull voces formam o melhoe time do mundo!", diz a surfista no post.

<GALERIA ID=18715/>

Marcos Venancio Machado Maya Gabeira sofre acidente ao pegar onda gigante; veja

adblock ativo