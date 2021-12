Maxwell festeja chance com Felipão: 'É um privilégio'

Principal novidade da seleção brasileira convocada para defender a Suíça, nesta quarta-feira, às 15h45 (de Brasília), no St. Jacob Park Stadium, na Basileia, o lateral-esquerdo Maxwell festejou, em solo suíço, o fato de que ganhou a sua primeira chance de defender o time nacional sob o comando de Luiz Felipe Scolari.

O jogador do Paris Saint-Germain, que completará 32 anos no próximo dia 27, não escondeu a empolgação com o seu reencontro com a seleção. Essa foi apenas a terceira vez que ele foi convocado para defender o time nacional em sua carreira, sendo que o atleta admitiu que não esperava ser chamado neste momento por Felipão.

"Fazer parte agora do grupo é um privilégio. Estou feliz pela oportunidade e de estar revendo amigos com os quais já joguei. Todo mundo me recebeu bem, não só as pessoas que já jogaram comigo, mas o grupo me recebeu muito bem e é importante você se sentir bem e cômodo", disse Maxwell, em entrevista ao site da CBF.

Maxwell acabou sendo chamado após Scolari deixar fora desta lista de convocados para o duelo com os suíços o lateral Filipe Luís, que havia sido chamado para disputar a Copa das Confederações, conquistada pelo Brasil no fim de junho. E agora o jogador espera provar que merece brigar ao menos para ser o reserva de Marcelo, hoje titular da lateral esquerda da equipe nacional e elogiado pelo atleta do PSG na Suíça ao ser questionado sobre qual jogador ele se espelha em sua posição.

"O Brasil sempre foi marcado por vários jogadores, talvez quem teve mais regularidade foi o Roberto Carlos, que virou a referência para todo mundo. Mas o Brasil sempre foi bem representado, tem o Marcelo e outros jogadores que têm muita qualidade também", destacou Maxwell, que foi revelado pelo Cruzeiro e depois passou por Ajax, Inter de Milão e Barcelona, antes de se transferir para o PSG.

Veja a entrevista de Maxwell para o site da CBF:

