Maxi López marca no fim, Vasco empata com Juazeirense e avança na Copa do Brasil

O Vasco sofreu, mas conseguiu carimbar sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil ao buscar um empate por 2 a 2 diante do Juazeirense, na noite desta quarta-feira, 6, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. O gol que confirmou a vaga na cidade de Juazeiro veio aos 45 minutos do segundo tempo, com Maxi López, de pênalti.

Com o resultado, o Vasco aguarda o confronto entre Serra e Remo para saber seu adversário na próxima fase. Antes de atuar novamente pela Copa do Brasil, no entanto, o time cruzmaltino disputa a semifinal da Taça Guanabara contra o Resende, domingo, no Maracanã.

O jogo

O Juazeirense não entrou em campo apenas para assistir ao Vasco jogar. O clube baiano fez páreo duro e chegou a estar melhor em grande parte do primeiro tempo. E o cartão de boas-vindas veio logo aos quatro minutos. Hugo invadiu a área e chutou para um milagre do goleiro Fernando Miguel.

Mas o Vasco contou com o talento de seus jogadores para abrir o placar aos 12 minutos. Bruno César acionou Marrony pela direita. O meia cruzou para Máxi Lopez. O atacante foi travado durante o chute, mas teve tempo para rolar a bola para Yan Sasse, que mandou para o fundo das redes.

Após o gol, o jogo ficou aberto. Yan Sasse tentou fazer o segundo, mas parou no goleiro Douglas. O Juazeirense assustou com Gustavo Baloteli. O atacante recebeu dentro na área e cabeceou para mais uma boa defesa de Fernando Miguel.

O Juazeirense voltou para o segundo tempo pronto para surpreender o Vasco. Logo aos cinco minutos, Gustavo Baloteli recebeu pelo lado esquerdo, deixou Cáceres para trás, invadiu a área e chutou para deixar tudo igual. Depois do gol, faltou luz no Adauto Moraes e a partida ficou paralisada por aproximadamente 25 minutos.

Com a bola voltando a rolar, o Juazeirense foi para o ataque e o árbitro viu pênalti de Leandro Castán em cima de Balotelli. Nino Henrique foi para a cobrança e marcou o segundo do clube baiano, aos 32. Quando o duelo parecia definido, o Vasco encontrou força para empatar. Aos 45, Maxi López, também de pênalti, deu a classificação ao clube carioca.

