Max Verstappen vence o GP da Estíria de Fórmula 1

O piloto holandês Max Verstappen, da equipe Red Bull, venceu o Grande Prêmio da Estíria de Fórmula 1, disputado neste domíngo, 27, na Áustria, oitava etapa do campeonato mundial da categoria.

Depois de largar na pole position, o líder do Mundial chegou na frente dos carros da Mercedes, do britânico Lewis Hamilton e do finlandês Valtteri Bottas, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Hamilton, vice-líder do campeonato, ainda ganhou um ponto extra por registrar a melhor volta no circuito Red Bull Ring, em Spielberg, (na última volta, das 71 disputadas).

Essa foi a terceira vitória de Verstappen na Estíria, após as conquistas de 2018 e 2019, a quarta na temporada e a 14ª na sua carreira.

"Desde a largada, senti um bom equilíbrio no carro. Temos que mostrar isso novamente na próxima semana. Estou ansioso para isso. Estou confiante de que podemos fazer um trabalho muito bom novamente”, declarou o líder do mundial, com 156 pontos, 18 a mais que Hamilton, atual campeão da categoria e que tem três vitórias neste ano.

O mexicano Sergio Perez, companheiro de equipe de Verstappen, chegou em quarto, acompanhado pelo britânico Lando Norris (5º, McLaren) e o espanhol Carlos Sainz (6º, Ferrari).

Fecharam as dez primeiras posições o monegasco Charles Leclerc (7º, Ferrari), o francês Pierre Gasly (8º, AlphaTauri), o australiano Daniel Ricciardo (9º, McLaren) e alemão Sebastian Vettel (10º, Aston Martin).

A F1 volta no próximo domingo (4 de julho), novamente no circuito de Spielberg, no GP da Áustria.

