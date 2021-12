Mavericks supera Cavaliers e vence a 5ª seguida na NBA

O Dallas Mavericks foi mais uma equipe a aproveitar a ausência de LeBron James, lesionado, para derrotar o Cleveland Cavaliers. Pela rodada de domingo da NBA, o Mavericks conquistou o seu quinto triunfo consecutivo ao superar o time do brasileiro Anderson Varejão, que também está lesionado, por 109 a 90, fora de casa.

Monta Ellis anotou 20 pontos e Tyson Chandler somou 14 pontos e oito rebotes pelo Mavericks. Já Dirk Nowitzki marcou 15 pontos, chegou aos 37.397 e está a 12 de igualar Moses Malone como o sétimo maior cestinha da história da liga norte-americana de basquete. O triunfo de domingo foi o 25º do time de Dallas em 35 partidas, campanha que o deixa na quarta colocação na Conferência Oeste.

Esta foi a quinta vez que o Cavaliers não contou com LeBron, com apenas um triunfo nesses compromissos. Kevin Love foi o cestinha da partida com 30 pontos e ainda obteve 11 rebotes pelo Cavaliers, que perdeu Kyrie Irving, lesionado, durante o terceiro quarto. A equipe de Cleveland agora soma 19 vitórias e 15 derrotas, em quinto lugar no Leste.

Com Lucas Bebê em ação, o Toronto Raptors foi facilmente batido pelo Phoenix Suns por 125 a 109, fora de casa. O brasileiro permaneceu em quadra por 5min41, com quatro pontos, três rebotes, uma assistência e uma roubada de bola pela equipe canadense, que sofreu pela primeira vez três derrotas seguidas nesta temporada, no fim de uma série de seis partidas como visitante.

Mesmo assim, o Raptors ocupa o terceiro lugar na Conferência Leste, com 24 triunfos em 34 jogos. Na noite de domingo, Jonas Valenciuanas anotou 21 pontos e conquistou dez rebotes pelo time canadense, que chegou a estar perdendo por uma diferença de 27 pontos durante o segundo tempo.

Eric Bledsoe anotou 20 pontos pelo Suns, que teve sete jogadores marcando ao menos dez no duelo de domingo. A equipe de Phoenix agora soma 20 vitórias e 16 derrotas, em oitavo lugar no Oeste.

Já o New York Knicks não para de perder na temporada 2014/2015 da NBA. Na noite de domingo, atuando em casa, o time de Nova York sofreu a sua 11ª derrota consecutiva ao ser superado pelo Milwaukee Bucks por 95 a 82, resultado que levou os torcedores presentes ao Madison Square Garden a pedirem a saída do técnico Derek Fisher, contratado em junho de 2014.

O Knicks está a uma derrota de igualar a sua pior sequência de tropeços, registrada em 1985. Além disso, o revés de domingo foi o décimo seguido como mandante, um recorde negativo da franquia. Com apenas cinco vitórias em 36 jogos, a equipe está em penúltimo lugar na Conferência Leste da NBA.

Tim Hardaway Jr. marcou 17 pontos e foi o principal destaque do Knicks na partida. Zaza Pachulia somou 16 pontos e 14 rebotes, Brandon Knight anotou 17 pontos e Giannis Antetokounmpo contabilizou 16 pontos e 12 rebotes pelo Bucks, o sexto colocado no Leste com 18 triunfos e 17 derrotas.

adblock ativo