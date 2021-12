Maurren Maggi anuncia aposentadoria e fica fora dos Jogos do Rio-2016

A saltadora Maurren Maggi anunciou neste domingo, 19, que vai se aposentar ao fim do ano, sem participar da prova do salto em distância nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. A atleta afirmou que vai se dedicar somente ao trabalho de comentarista esportiva na TV Globo no próximo ano.

Maurren fez o anúncio durante transmissão ao vivo do desafio Mano a Mano, que contou com o jamaicano Usain Bolt, na manhã deste domingo. "Como todo mundo sabe, não tem como fazer tudo com qualidade. Tudo tem seu tempo. Então, esse é o último ano da minha carreira, vou fazer com qualidade o Time de Ouro", disse Maggi, referindo-se ao nome da equipe de ex-atletas que viraram comentaristas na Globo.

"Acho que merecemos ter uma Olimpíada decente, brilhante. E esse ano é o último meu, e ano que vem é só a Rede Globo", comentou, durante a transmissão do programa "Esporte Espetacular". Ela disse ainda que só disputará os Jogos Pan-Americanos de Toronto, em julho, se estiver em boas condições.

O anúncio da saltadora de 38 anos já era esperado desde que ela passou a integrar a equipe de comentaristas do canal. Maurren iniciou a nova atividade, mas sem confirmar sua participação na Olimpíada. Somente neste domingo ela garantiu que vai abandonar as pistas. Ela deve fazer sua despedida oficial em evento de atletismo a ser realizado no segundo semestre.

Maurren Maggi foi campeã olímpica no salto em distância nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Também foi medalha de prata no Mundial de Valência, em 2008, e bronze em Birmingham, em 2003. Em Pan-Americanos, ela conquistou três medalhas de ouro em Winnipeg-1999, Rio de Janeiro-2007 e Guadalajara-2011. Ela é ainda recordista brasileira e sul-americana no salto em distância, com a marca de 7,26 metros.

adblock ativo