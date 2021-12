Mau tempo volta a obrigar seleção a mudar local de treino nos EUA

A Seleção Brasileira teve mesmo de mudar o local de treinamento. Por causa das más condições do gramado, não poderá fazer o reconhecimento na tarde desta terça-feira no estádio Camping World (novo nome do Citrus Bowl), local da partida desta quarta, em Orlando, nos Estados Unidos, onde disputa a Copa América Centenário. A possibilidade de ter de encontrar outro lugar para treinar foi antecipada pelo Portal do Estadão.

O gramado do Camping World está enfrentando dois inimigos: a tempestade tropical que está trazendo fortes chuvas para Orlando e o desgaste, pois nesta segunda-feira recebeu a partida em que o Panamá venceu a Bolívia por 2 a 1.

Como consequência, a seleção brasileira e o Haiti, adversário desta quarta-feira, pela segunda rodada da Copa América Centenário, não poderão utilizar o local para fazer o reconhecimento. Com isso, a seleção brasileira fará treino novamente na Universidade Central da Flórida.

O técnico Dunga vai definir a equipe para o jogo com os haitianos. A atividade será fechada. Os jornalistas terão acesso apenas aos 15 minutos finais.

Marquinhos vai continuar na zaga e, a princípio, Jonas deve seguir no ataque. Assim, se Dunga não mudar de ideia em cima da hora, o time será o mesmo que começou o jogo no empate sem gols com o Equador, na noite de sábado.

Em Orlando a seleção já teve o local de treinamento desta segunda-feira mudado. Inicialmente, seria no CT ESPN, mas como os campos de lá estão impraticáveis por causa de um evento acontecido recentemente, foi preciso mudar para a Universidade Central da Flórida.

