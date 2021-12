Mau tempo adia etapa final do Circuito Maratour

O tempo chuvoso e o vento forte obrigaram os organizadores do Circuito Maratour de maratonas aquáticas 2016 a cancelar a 3ª e última etapa, que seria realizada na manhã deste domingo, 20, no píer Mahi-Mahi, na Barra. Seriam duas provas, uma de 800 metros e a principal de 2.500 metros.

Uma nova data para o evento será divulgada, que poderá ser no dia 27 ou 11 de dezembro. “A condição estava muito ruim mesmo, com muita ondulação. Certamente se tivesse a prova, as ondas iriam jogar os atletas para os píers ou pedras e nós, com muita prudência, aguardamos antes de optar pelo cancelamento”, explicou Bruno Riela, diretor executivo da Ambiance Esporte, empresa responsável pelo circuito.

“Conversando com pessoas do Salvamar e outras que conhecem do mar, envolvidas com o evento, tomamos a decisão de cancelar a etapa”, completou Riela, após liberar os cerca de 130 atletas que deveriam disputar as duas competições aquáticas.

“É algo que, muitas vezes, pode não agradar a todos, mas o que me deixa tranquilo é saber que nós tomamos uma decisão preservando o que é de mais importante, que é a segurança dos atletas”, ponderou Riela.

O executivo reconheceu que a logísta exigida para um evento desse porte demanda uma mês de preparação e a participação de profissionais de diversas áreas, a exemplo do Corpo de Bombeiros, Salvamar e Capitania dos Portos, mas frisou que a responsabilidade pela segurança dos atletas se trata de uma prioridade e falou mais alto.

“Cancelar uma prova é uma coisa ruim, acarreta prejuízos, mas estou feliz pela decisão prudente para preservar os atletas. Com certeza, nos próximos dias, vamos fazer uma Maratour mais linda ainda do que essa”, afirmou Riela, que prometeu divulgar a nova data assim que ela houver definição.

