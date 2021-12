Matheus faz novo recorde mundial júnior na natação

Matheus Santana voltou a justificar, nesta sexta-feira, 9, por que é tratado como um "novo Cielo". O garoto da Unisanta, de apenas 18 anos, voltou a bater o recorde mundial júnior dos 100 metros livre, desta vez com 48s35. Com um tempo semelhante, seria finalista do Mundial de Barcelona, no ano passado, e também dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Só este ano a Fina (Federação Internacional de Natação) criou uma lista de recordes mundiais juniores. Para inaugurar a relação, usou como referência os melhores tempos registrados em Mundiais da categoria. Assim, a liderança, inicialmente, era do norte-americano Caeleb Dressel, campeão ano passado em Dubai com 48s97.

Matheus, que não foi ao Mundial dos Emirados Árabes Unidos no ano passado porque suas taxas de diabetes estavam altas, fez 48s61 no Troféu Maria Lenk para se tornar recordista mundial da categoria.

Nesta sexta, o novo recorde veio durante o Troféu Tancredo Neves, como é chamado o Campeonato Brasileiro Júnior de Inverno, realizado na piscina do Botafogo, no Rio. Prova da evolução de Matheus é que o recorde do campeonato na chamada "Júnior 1" é dele. Ano passado, ele nadou os 100m livre em 50s43, baixando mais de 2 segundos em um ano.

Com a marca desta sexta, Matheus assume o sétimo lugar do ranking mundial, numa lista liderada por James Magnussen, da Austrália, com 47s59. Cesar Cielo, com 48s13, é o terceiro. João de Lucca é o nono com 48s97 e Marcelo Chierighini o 12.º com 48s72. Os quatro, teoricamente, formam um dos revezamentos 4x100m livre mais fortes do mundo.

Aos 18 anos, Matheus ainda tem muito o que evoluir, uma vez que ainda está longe da idade quando começam a surgir os melhores tempos para velocistas. Em Londres/2012, entre os 25 primeiros colocados, nenhum tinha menos de 20 anos. Nessa idade, só o francês Yannick Agnel, que foi quarto colocado. Um ano antes, aos 19, Agnel tinha 48s59 como melhor marca.

