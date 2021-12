Mata-mata do Baianão começa nesta quarta-feira

A partida de ida do confronto entre Bahia de Feira e Vitória da Conquista nas quartas de final do Baianão foi antecipada de domingo para esta quarta-feira, 11. A decisão foi

tomada devido ao acordo de transmissão televisiva com a TV Bahia, já que nem Bahia e nem Vitória jogam às 22h de quarta, 11, pela Copa Nordeste, horário reservado para o futebol na grade da emissora.

O Ba-Vi genérico abrirá a fase de mata-mata. Devido à mudança, o time de Vitória da Conquista permanece em Ilhéus, onde venceu o Colo-Colo por 1 a 0 no domingo passado.

Na tarde desta terça, 10, o time viaja diretamente para Feira de Santana. O Bode tenta evitar desgaste de viagem, já que vem numa maratona de jogos nos últimos 15 dias. As demais partidas de ida, tanto das quartas quanto do mata-mata do rebaixamento, acontecem no próximo domingo, às 16h.

