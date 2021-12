Um lance inusitado na Série D do Campeonato Brasileiro ganhou repercussão mundial durante a rodada no fim de semana. No jogo válido pelas oitavas de final do torneio, disputado entre Tupi-MG e Aparecidense-GO, o massagista do time goiano, conhecido como Esquerdinha, invadiu o campo aos 44 minutos do segundo tempo e tirou o gol que classificaria e equipe de Minas Gerais.

A partida estava empatada em 2 a 2, resultado que garantia a vaga ao Aparecidense, quando o atacante do Tupi chutou no canto esquerdo, já com o goleiro batido no lance. Esquerdinha, que estava do lado de fora do gramado, entrou em campo e tirou a bola em cima da linha.

No rebote, a bola sobrou livre para outro jogador do Tupi que bateu para o gol e outra vez o massagista salvou em cima da linha. Depois das duas "defesas", Esquerdinha correu para o vestiário, seguido de jogadores e membros da comissão técnica do time mineiro.

O massagista disse depois da partida que a jogada ocorreu em um lance de impulso, que não se arrependeu e faria tudo novamente. Horas depois ele mudou o discurso e disse que foi um ato de emoção.

O procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo Schmitt, afirmou nesta segunda-feira, 9, que o Aparecidense e o massagista serão punidos. O clube com multa entre R$ 100 e R$ 100 mil, e o funcionário, em partidas de suspensão. Além disso, o tribunal vai analisar as provas e a partida poderá ser anulada.

Confira como foi o lance polêmico

Da Redação Massagista invade campo e evita gol na Série D; veja vídeo

adblock ativo