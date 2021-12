Massa: 'Voltei a sorrir. Com alegria é tudo mais fácil'

Há uma semana, o brasileiro Felipe Massa levou ao delírio o público que lotou o autódromo de Interlagos, no Grande Prêmio do Brasil, em São Paulo. O piloto, da escuderia Williams, largou em terceiro e, apesar de contratempos com punição durante a corrida e confusão ao entrar nos boxes, manteve-se na colocação e subiu ao pódio. Apesar de estar apenas em 8º no campeonato (98 pontos), Massa espera melhorar o rendimento no último grande prêmio da temporada 2014, o GP de Abu Dhabi, dia 23. O paulista, de 33 anos, que está em sua 12ª temporada na Fórmula 1, concedeu entrevista exclusiva ao A TARDE. Por e-mail, falou dentre outros assuntos sobre seu primeiro ano na equipe Williams, a crise que atormenta a categoria e a inércia que vive o automobilismo nacional.

Falta apenas uma corrida para o fim da temporada 2014. Qual é o balanço que você faz?

Primeiro, queria te fazer uma pergunta: Será que, antes do início do campeonato, alguém apostaria que a Williams faria uma temporada tão boa? Acho que fomos muito além de qualquer expectativa. Tivemos um bom carro desde o início do campeonato, conseguimos melhorá-lo e torná-lo mais veloz ao longo do ano, e vamos para a última etapa, em Abu Dhabi, com o pensamento de manter essa batida das últimas corridas.

E quanto ao futuro, qual é sua expectativa para 2015?

A melhor possível. Espero que comecemos o ano melhor ainda do que em 2014 e possamos brigar por pódios e vitórias. Levando em conta o que fizemos até agora, só posso estar confiante em fazer um campeonato ainda melhor no ano que vem.

Por que, na sua opinião, ficou tão fácil para a Mercedes vencer este ano (a equipe já é campeã no Mundial de Construtores e um de seus dois pilotos - Lewis Hamilton e Nico Rosberg- será campeão Mundial)?

Simples: a Mercedes começou o ano com um carro muuuuuuito melhor que os outros e terminou ainda bem à frente, apesar do avanço de equipes como a Williams. Mas não foi só: é uma equipe muito bem estruturada, forte e que conta com pilotos extremamente talentosos.

A Williams é sua terceira equipe na Fórmula 1. Você debutou na Sauber (2002 a 2005), depois guiou a Ferrari (2006 a 2013). Como você avalia seu primeiro ano na equipe inglesa?

Acho que foi muito bom. Sei que muita gente ficou desconfiada do potencial da equipe quando assinei o contrato (novembro de 2013), mas eu acreditava no projeto que me foi oferecido e iniciado com a contratação do diretor-técnico Pat Symonds. Além dele, outros profissionais de ótimo nível reforçaram o grupo técnico. Fui o único piloto que não era da Mercedes a fazer uma pole, voltei a subir ao pódio e, com humildade, reconheço que fui importante nesse crescimento que levou a Williams de sua pior temporada na Fórmula 1 ao terceiro lugar no campeonato de equipes. E meus resultados só não foram melhores por causa de acidentes que não foram minha responsabilidade.

Tradicionalmente, a Williams costuma abrigar brasileiros no seu time. Nelson Piquet, Ayrton Senna, Antonio Pizzonia, Barrichello e Bruno Senna. O ambiente de trabalho é realmente acolhedor?

Fui muitíssimo bem recebido na Williams, que realmente tem uma longa tradição com os pilotos brasileiros. Não sei se a nacionalidade pesa, mas sinto que sou respeitado e ouvido lá dentro. Eu estava precisando mesmo de uma mudança de ares, depois de oito anos na Ferrari, e estou me sentindo muito bem aqui. Até os jornalistas brasileiros que acompanham a Fórmula 1 notaram uma mudança em meu comportamento neste ano. Voltei a sorrir, o que não estava acontecendo na Ferrari. E, quando você faz as coisas com alegria, tudo é muito mais fácil.

Mas nem todos estão felizes na categoria. Como vê a crise financeira vivida por algumas escuderias (Caterham, Marussia, Force India, Lotus e Sauber), que somam altas dívidas?

É inegável que a Fórmula 1 atravessa uma crise, que pegou de jeito não apenas as equipes pequenas como alcançou até as médias. É triste que isso esteja acontecendo, que o grid tenha caído para apenas 18 carros nesta fase final, mas eu não saberia dizer o que pode ser feito para superar os problemas atuais, porque desconheço em detalhes os problemas que levaram a este quadro.

Desde o ano passado, você era o único representante brasileiro na F-1. Agora, terá a companhia do Felipe Nasr (contratado pela Sauber). Com a chegada de um novo compatriota, tira-se uma pressão, um 'peso das suas costas'?

Para dizer a verdade, nem considero essa pressão como um peso. Acho que o mais importante é a chegada de mais um brasileiro à Fórmula 1, para manter a longa tradição do país na categoria mais importante do automobilismo mundial e conservar o interesse dos torcedores.

O que falar do Nasr? É um jovem promissor que pode surpreender mesmo numa equipe pequena? Qual foi o diálogo de vocês após o anúncio (último dia 5) dele na F-1 em 2015?

Viajamos juntos na véspera e ele nada me disse, apenas que estava conversando com a Sauber e mais algumas outras equipes. No dia seguinte, saiu o anúncio oficial. Falei para ele: 'Pô, você me escondeu a notícia, hein?'. O que disse para ele é aproveitar bem a oportunidade e a experiência que adquiriu neste ano como reserva da Williams, até porque o seu companheiro será o Marcus Ericsson, outro piloto novo e que correu em 2014 pela Caterham.

Com toda sua experiência, quais dicas dará ao Nasr?

Trabalhar bastante, mostrar que está interessado em fazer o melhor possível não apenas para ele, mas também para a equipe. A Sauber é uma excelente porta de entrada na Fórmula 1, embora não esteja tão bem quanto na época em que comecei em 2002. Mas pilotos como Sérgio Perez e Niko Hulkenberg também começaram pela Sauber e chegaram ao pódio.

Em sua opinião, qual o futuro do Brasil na Fórmula 1? Por que é tão difícil ter a presença de pilotos do país na categoria?

É um futuro preocupante, porque as categorias de base desapareceram. Não há nada depois do kart. Países como a Alemanha têm programas de incentivo ao automobilismo e aos pilotos, e não é por acaso que tantos alemães estejam atualmente na Fórmula 1. Fui o idealizador da Fórmula Futuro, que durou apenas dois anos, e vi como é complicado fazer as coisas por aqui, mesmo com toda a boa vontade e até colocando dinheiro do bolso, porque não há apoio.

E o atual panorama do automobilismo nacional? Quais os pontos positivos e negativos?

O automobilismo brasileiro está praticamente parado. Não há mais base, e os poucos pilotos que querem fazer carreira têm de ir embora cedo do Brasil. Quando fui para a Europa em 2000, todas as categorias tinham ao menos um brasileiro. Hoje eles podem ser contados nos dedos das mãos...

A Bahia é um dos poucos estados do país onde não há autódromo, tampouco kartódromo. O que falar sobre isto?

É ruim. Pois, não facilita em nada a formação de pilotos e o interesse do público pelo automobilismo. Por isso, categorias como a Stock Car precisam se apresentar nas ruas.

Na Fórmula 1 é possível ser amigo de um companheiro de equipe? Como é o polêmico jogo?

Sempre mantive uma ótima relação com todos meus companheiros de equipe, mas amigo não é fácil de fazer em nenhuma atividade, não é um fenômeno exclusivo do automobilismo. E os pilotos estão lá para trabalhar pela equipe, pois são profissionais pagos para realizar um trabalho como qualquer outro.

Michael Schumacher foi seu primeiro companheiro na Ferrari, em 2006. Apesar do pouco tempo, a amizade entre vocês cresceu a ponto de o heptcampeão lhe chamar de "irmão mais novo". Após o grave acidente de esqui que ele sofreu (em dezembro de 2013), já foi visitá-lo? Tem tido notícias?

Sei do estado dele apenas pelos boletins oficiais. Procuro não fazer comentários porque desconheço a situação e não quero ser mal interpretado. Fui visitá-lo uma vez. Sempre fomos amigos e ótimos companheiros.

E quanto ao terrível acidente com o francês Jules Bianchi, da Marussia, no GP do Japão. Qual sua opinião sobre àquela tragédia? Acredita que houve negligência da direção do GP?

Sim, sem qualquer dúvida. É inaceitável que um piloto esteja na situação em que o Bianchi se encontra por ter batido em um trator nas condições em que o acidente ocorreu. O safety car deveria ter sido chamado, até porque naquele ponto havia uma curva rápida e a visibilidade era precária. Se o Bianchi não tivesse acertado o trator, poderia ter levado junto dois ou três fiscais que estavam sem qualquer proteção naquele momento.

E hoje, como os pilotos e equipes tratam do quesito segurança na categoria? Acredita que ainda é preciso evoluir?

Esse é um tema recorrente entre os pilotos e a direção de prova. Temos sempre de estar atentos e procurar que situações como essa do Bianchi venham a se repetir.

*Colaborou Aurélio Lima

adblock ativo