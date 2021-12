Massa volta a ganhar elogios de Frank Williams

Felipe Massa voltou a ser alvo de elogios do fundador e dirigente da Williams, Sir Frank Williams, nesta quinta-feira, 6. Após participar de evento que confirmou o novo patrocinador da equipe, a Martini, Frank exaltou a dedicação do brasileiro em seu novo time na Fórmula 1.

"Felipe tem sido um dos grandes talentos da categoria na última década. E ele traz uma mente fresca e uma experiência muito rica para ajudar no desenvolvimento do carro e tirar o máximo dele em cada fim de semana de corrida", comentou o dirigente.

Frank Williams disse ter identificado a "fome" do piloto assim que iniciou as negociações com Massa no ano passado. "Ele ainda tem muita fome e sua paixão por correr imediatamente me tocou em nossas conversas em 2013. Adoro trabalhar com pilotos legítimos. E Felipe com certeza está dentro dessa categoria", declarou.

O fundador da equipe afirmou ainda ter ficado satisfeito com a rápida adaptação do brasileiro ao grupo inglês. "Ele é fácil de se encantar e se entrosou muito rápido com todos da equipe", afirmou.

Para Williams, o piloto será determinante para a recuperação da equipe na Fórmula 1, principalmente depois de um ano desastroso nas pistas, em 2013. A contratação do brasileiro e as mudanças técnicas na categoria são os grandes trunfos da Williams para a temporada 2014.

"As mudanças nas regras vão dar um novo início à F1. E nós temos que capitalizar esta oportunidade. Não tenho ilusões de que vamos precisar de um tempo até que nossa nova equipe técnica deixe sua marca, mas acredito que teremos grande evolução em comparação ao ano passado", disse o dirigente.

