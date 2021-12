Massa volta a elogiar carro e diz que Malásia será teste

Felipe Massa voltou a elogiar o carro da Ferrari nesta quinta-feira. Mas, desta vez, admitiu que ainda é cedo para brigar por vitórias na temporada. O brasileiro acredita que o GP da Malásia, neste fim de semana, servirá de teste para avaliar as condições da equipe italiana neste ano.

"Acho que teremos um quadro mais claro sobre a nossa situação em relação aos demais no treino classificatório", afirmou o piloto, cauteloso. "Fomos bem na Austrália, mas a situação pode ser completamente diferente nesta pista e precisamos esperar para ver", disse Massa, quarto colocado na corrida disputada em Melbourne, no domingo passado.

Apesar da cautela, Massa não escondeu a confiança no novo carro da Ferrari, depois do início de ano desastroso em 2012. "O carro está dez vezes melhor e eu estou feliz e mais confortável do que nesta época do ano na temporada passada, quando demorei para compreender o carro. Agora posso ser mais consistente e o carro mais fácil de dirigir".

Neste fim de semana, na quente e úmida Sepang, Massa espera ver a Ferrari já mostrando bom desempenho na classificação. "É algo em que precisamos melhorar. Temos que ir bem tanto no treino quanto na corrida. Na Austrália, nosso ritmo na corrida foi excelente, talvez o melhor, quando os pneus estavam em boas condições", comparou o piloto, que foi o quarto no treino, mas chegou a liderar a prova no domingo.

