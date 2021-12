Massa vê treino proveitoso e prevê evolução de carro

Depois de fechar os primeiros treinos livres do GP da Malásia de Fórmula 1 com a sexta colocação, nesta sexta-feira, Felipe Massa exibiu satisfação com o fato de o carro da Williams não ter apresentado problemas e andado bem. O fato o deixou confiante na possibilidade de evolução de desempenho do modelo FW36 visando principalmente a sessão classificatória para o grid de largada, marcada para começar às 5 horas (de Brasília) deste sábado, mesmo horário da corrida de domingo.

"Completamos o nosso plano de volta e não tivemos problemas técnicos, então hoje foi uma boa oportunidade para aprender mais sobre o desempenho do carro. Estava bem quente, então também conseguimos entender mais sobre como os pneus estão trabalhando em altas temperaturas. Nós conseguimos fazer voltas longas com diferentes tipos de pneus, o que foi muito útil, e o carro estava tendo uma performance sólida", disse o brasileiro, considerando os primeiros treinos livres proveitosos para a equipe inglesa.

Entretanto, Massa disse que é preciso seguir lutando para fazer o modelo FW36 ser ainda mais forte e competitivo do que foi nos treinos desta sexta. "Ainda há mais performance para tirar do carro, então nós precisamos trabalhar duro nesta noite analisando os dados que temos para melhorarmos para a classificação e para a corrida", completou.

Depois de se destacar nos treinos da pré-temporada da Fórmula 1, Massa amargou uma decepcionante estreia no Mundial de F1 pela Williams, há duas semanas, na Austrália, onde acabou abandonando a prova realizada em Melbourne logo após a largada, na qual foi vítima de uma forte pancada do carro guiado pelo japonês Kamui Kobayashi, da Caterham.

adblock ativo