Massa supera Alonso e lidera 1º treino livre no Bahrein

O brasileiro Felipe Massa começou muito bem o fim de semana do GP do Bahrein, a quarta etapa da temporada 2013 da Fórmula 1. Nesta sexta-feira, 19, o piloto da Ferrari liderou o primeiro treino livre do fim de semana ao registrar o tempo de 1min34s487 na melhor das suas 11 voltas no circuito de Sakhir. A atividade foi disputada sob pista seca e com uma temperatura que atingiu os 34ºC.

Massa possui bom retrospecto no GP do Bahrein, com duas vitórias, e comandou a dobradinha da Ferrari na sessão inicial da quarta corrida do campeonato. O brasileiro teve uma vantagem de apenas 0s077 para o espanhol Fernando Alonso, que vem embalado pela vitória no GP da China, e marcou o tempo de 1min34s564.

Com um início irregular de temporada, o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, foi o terceiro piloto mais rápido do primeiro treino livre no Bahrein, com 1min34s621. Ele foi seguido pelo alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, atual tricampeão mundial e líder do campeonato, que ficou em quarto lugar, que registrou o tempo de 1min34s790.

O escocês Paul di Resta, da Force India, foi o último piloto a registrar uma volta em menos de 1min35 - 1min34s949 - e concluiu o primeiro treino livre para o GP do Bahrein em quinto lugar. O inglês Jenson Button, da McLaren, ficou na sexta colocação, enquanto o australiano Mark Webber, que completa 200GPs neste fim de semana, terminou na sétima colocação com a sua Red Bull, seguido pelo alemão Adrian Sutil, da Force India.

Os dois pilotos da Lotus completaram as 10 primeiras colocações da primeira atividade no circuito de Sakhir, com o finlandês Kimi Raikkonen na nona colocação, à frente do francês Romain Grosjean. O mexicano Sergio Pérez, da McLaren, terminou o treino na 11ª colocação. Já o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, que foi pole position do GP da China, ficou apenas em 13º lugar.

De volta à Fórmula 1 como piloto reserva da Caterham, o finlandês Heikki Kovalainen terminou o treino em 20º lugar, duas posições à frente do venezuelano Rodolfo Gonzalez, que fez sua estreia como reserva da Marussia e foi o mais lento da atividade.

Os pilotos voltam a entrar no circuito de Sakhir às 8 horas (de Brasília) para a realização do segundo treino livre. O horário é o mesmo da sessão de classificação de sábado. O GP do Bahrein será disputado no domingo, com largada prevista para as 9 horas.

Confira os tempos do primeiro treino livre do GP do Bahrein:

1º Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min34s487

2º Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min34s564

3º Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min34s621

4º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min34s790

5º Paul Di Resta (ESC/Force India) - 1min34s949

6º Jenson Button (ING/McLaren) - 1min35s069

7º Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min35s101

8º Adrian Sutil (ALE/ Force India) - 1min35s119

9º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - 1min35s345

10º Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1min35s611

11º Sergio Perez (MEX/McLaren) - 1min35s640

12º Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1min35s783

13º Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min35s792

14º Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso) - 1min36s014

15º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) - 1min36s485

16º Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1min36s498

17º Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) - 1min36s755

18º Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) - 1min37s214

19º Charles Pic (FRA/Caterham) - 1min37s850

20º Heikki Kovalainen (FIN/Caterham)- 1min38s401

21º Max Chilton (ING/Marussia) - 1min39s445

22º Rodolfo Gonzalez (VEN/Marussia) - 1min40s215

