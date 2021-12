Massa sonha com pódio, mas mantém cautela: 'Tem que acreditar até o final'

A Williams surpreendeu no segundo treino livre do GP do Brasil de Fórmula 1, nesta sexta-feira. Em baixa nas últimas etapas, a equipe cravou o terceiro e o quarto tempo da sessão, com o finlandês Valtteri Bottas e o brasileiro Felipe Massa, respectivamente. O bom rendimento deu esperanças ao piloto da casa, que faz sua despedida do Autódromo de Interlagos como competidor da F-1.

Mesmo mantendo a cautela, Massa não descarta a briga pelo pódio no domingo. "Tem que acreditar até o final. Sabemos que não é fácil, com o carro que temos hoje em dia. Mas a gente tem que acreditar. Tudo pode ser possível e, às vezes, as coisas acontecem do lado positivo", disse o brasileiro ao fim do segundo treino livre, nesta sexta-feira.

Os maiores obstáculos ao pódio serão a Ferrari e a Red Bull, como tem acontecido ao longo da temporada. "É o mesmo carro das últimas corridas. E a gente estava atrás. Não vai ser fácil ficar na frente deles", ponderou Massa, que vem de um 9º e um 7º lugar nas duas últimas etapas. "Nossa briga é com a Force India", disse, lembrando a disputa pelo quarto lugar no Mundial de Construtores.

Assim como os pilotos das demais equipes, Massa registrou tempo abaixo do que fez nos treinos livres do GP do ano passado. A maior velocidade se deve a mudanças no asfalto, que passou por um processo de remoção do excesso de borracha. O procedimento deixou o traçado mais veloz.

"A pista estava mais rápida, comparando com o ano passado", constatou o brasileiro, que reclamou das novas "lavadeiras" em quatro pontos do traçado (espécie de zebra, mais alta). "Tinha mais mudanças nas zebras. Ninguém sabia, ninguém tinha sido informado", reclamou o piloto, que foi o oitavo mais veloz no primeiro treino do dia.

Massa e os demais pilotos do grid voltam à pista de São Paulo na manhã deste sábado, a partir das 11 horas, para o terceiro treino livre. No período da tarde, às 14 horas, haverá a definição do grid no treino classificatório. A corrida de domingo está marcada para o mesmo horário.

