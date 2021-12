Massa se diz decepcionado com o 3º lugar no grid

O piloto da Ferrari Felipe Massa disse neste sábado em Suzuka, após o treino para o Grande Prêmio do Japão, que ficou "decepcionado" com sua posição no grid.

"Estou muito decepcionado com esta classificação. Até o segundo rodízio do Q2, tudo estava bem. O carro ia muito rápido e eu estava satisfeito com o equilíbrio", explicou Massa, que ficou na 10ª colocação.

"Mas, de repente, quando colocamos um jogo novo de (pneus) macios, perdi aderência na parte dianteira, já no início da primeira curva, e não recuperei no resto da volta", disse o piloto paulista, de 31 anos.

"Ficar fora do Q3 por só 21 milésimos foi um golpe duro. É muito frustrante não poder obter os resultados adequados quando você sabe que tem um bom carro", afirmou Massa.

"Não será fácil recuperar posições em uma pista como esta, mas vamos dar tudo e tentar levar para casa um bom número de pontos", disse o brasileiro.

adblock ativo