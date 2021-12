Massa se diz ansioso para testar novidades na Espanha

Depois de quatro corridas disputadas na Oceania e Ásia, a temporada 2014 da Fórmula 1 fará sua estreia na Europa no fim de semana. Mais próximos de suas fábricas, as equipes aproveitam o momento para testar novidades e avaliar componentes visando a sequência do campeonato. Para Felipe Massa, será uma oportunidade para reagir na Williams.

"Barcelona é historicamente um lugar para onde os times trazem atualizações. Mas como os times fazem isso, será uma questão de quem fará a maior diferença. Estou muito ansioso para correr novamente na Europa", admite o brasileiro, antes de viajar para Barcelona, onde será disputada a quinta etapa do ano no próximo domingo.

Para surpreender os rivais, Massa conta com a confiança de já ter vencido no circuito da Catalunha, em 2007. "Eu já venci em Barcelona, o que é importante e significa que poderei aproveitar melhor a corrida. Eu sei o que é necessário para vencer naquele circuito, então tenho um pouco de confiança para correr lá".

O piloto brasileiro, cujo melhor resultado no ano foi o 7º lugar no Bahrein e na Malásia, acredita que o maior diferencial da corrida será a pressão aerodinâmica dos carros. "A pressão será muita importante na Espanha. Então teremos que obter o melhor acerto possível do carro. Temos trabalhado bastante nisto no carro".

Na Espanha, Massa tentará também reagir na disputa direta com o companheiro Valtteri Bottas na Williams. Atualmente o finlandês soma o dobro de pontos do brasileiro: 24 contra 12.

adblock ativo