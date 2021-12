Massa se diz ansioso para domingo: 'Nada tira a emoção das ruas de Mônaco'

Apesar de preferir circuitos mais velozes, Felipe Massa não esconde a ansiedade para correr nas ruas do tradicional traçado do GP de Mônaco, no domingo. Para o experiente brasileiro, "nada tira a emoção" do circuito montado em Montecarlo, mesmo sendo mais lento que os demais do calendário da Fórmula 1.

"Embora eu prefira circuitos mais rápidos, como Spa e Monza, nada pode tirar a emoção das ruas de Mônaco", diz o brasileiro, às vésperas da tradicional corrida. O GP de Mônaco é a corrida com a velocidade média mais baixa e a curva mais lenta de todo o calendário da F1.

Massa também tem outro motivo para gostar da corrida. Ele se sente em casa no traçado por ter residência em Mônaco, dividindo seu tempo entre Montecarlo e São Paulo. "Neste GP eu posso ver todo o processo de como a F1 é preparada bem antes da chegada dos fãs, o que é algo que eu normalmente não consigo testemunhar", afirma o piloto da Williams. "É onde eu posso ir a pé da minha casa até o circuito."

Por conhecer bem Mônaco, Massa tem consciência das dificuldades que enfrentará no fim de semana. E, como sempre, o treino classificatório será decisivo para suas aspirações na prova de domingo. "Primeiro, você precisa se classificar bem e garantir que consiga terminar a corrida. Se conseguir isso, você terá uma boa chance de somar bons pontos", declara o brasileiro.

Massa chega à corrida após ficar em sexto lugar no GP da Espanha, etapa anterior do campeonato. No Mundial, ele ocupa a mesma posição, atrás agora também do companheiro Valtteri Bottas - apenas três pontos separam os dois pilotos da Williams - e dos carros da Ferrari e da Mercedes.

