Massa revela que já negocia renovação com a Williams

Com contrato somente até o fim do ano com a Williams, Felipe Massa já negocia sua renovação para permanecer na Fórmula 1. Se não chegar a um acordo com a equipe, o piloto brasileiro poderia optar pela Renault, que já demonstrou interesse em contar com a experiência do brasileiro a partir de 2017.

Questionado pela revista inglesa Autosport sobre a negociação com a Williams, Massa respondeu afirmativamente: "Sim, com certeza. Estamos trabalhando nisso". "Com certeza não estou perdendo tempo para compreender o que vai acontecer no próximo ano", declarou Massa à revista.

O brasileiro poderá ser o fiel da balança no mercado de pilotos, ao fim da temporada. Cotado pela Renault, pode ser substituído pelo inglês Jenson Button na Williams, o que geraria uma "reação em cadeia" nas demais equipes, a começar, claro, pela McLaren, atual time do inglês.

Tentando permanecer na equipe para disputar sua 15ª temporada, Massa aposta na sua experiência para fazer a diferença entre os pilotos concorrentes. "Eu ainda acredito que seja muito importante ter um piloto que sabe o que diz", afirmou, antes de lembrar da sua contribuição para o crescimento recente da Williams.

"Eles sabem onde melhorar [no carro], o que, para ser honesto, foi o que fiz nestes últimos anos na Williams. Parte deste crescimento tem relação direta com os pontos que conquistei, com minha experiência e minha ajuda para tornar o carro melhor", declarou o brasileiro.

