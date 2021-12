Massa revela ansiedade para corrida noturna no Bahrein

A primeira corrida noturna de Fórmula 1 da história do Bahrein será no próximo domingo e o brasileiro Felipe Massa disse estar ansioso pela novidade. "A troca de horário é uma grande mudança e a temperatura estará mais amena, o que será bom para os pilotos", afirmou o piloto da Williams.

Massa guarda boas lembranças da pista. Em 2007 e 2008 terminou como vencedor e agora, em 2014, tem a chance de mostrar que a desavença na Malásia com o colega de equipe, Valtteri Bottas, está resolvida.

No Bahrein as equipes já realizaram no começo do ano duas baterias de testes de pré-temporada e devem, portanto, chegar mais preparadas para a corrida. "Todos já têm uma ideia do acerto a ser usado, então vamos focar no que precisa ser melhorado", explicou.

Ainda assim, quando se trata de corrida, a atmosfera é diferente dos testes, ainda mais que ao contrário da pré-temporada, os carros vão para a pista na parte da noite. "A temperatura vai despencar a partir do início da corrida, que começa ao anoitecer, quando teremos muito vento vindo do Golfo. Isso atrapalha o balanço dos carros e também joga muita areia para a pista", disse o engenheiro de corrida da Williams, Rod Nelson.

Massa somou os primeiros pontos na temporada ao chegar em sétimo lugar no último domingo em Sepang, no GP da Malásia. Com seis pontos em duas provas, o brasileiro da Williams divide a nona colocação do Mundial de Pilotos com o finlandês Kimi Raikkonen.

