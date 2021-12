Massa ressalta importância da parada da F1 para Ferrari

A tradicional parada na temporada da Fórmula 1 durante o verão europeu, com praticamente um mês sem corrida, é crucial para a Ferrari. A avaliação é de um dos pilotos da equipe, o brasileiro Felipe Massa, reconhecendo que o período sem provas serviu para trabalhar no desenvolvimento do carro.

Depois de 10 das 19 etapas disputadas - a última foi na Hungria, em 28 de julho -, a Ferrari está longe de seus principais adversários. Tem 194 pontos entre os construtores, contra 277 da líder Red Bull. E na disputa entre os pilotos, seu melhor posicionado é o espanhol Fernando Alonso, em terceiro.

"O trabalho de desenvolvimento é muito importante. Precisamos fazer com que esse carro fique mais rápido. Então, é muito importante esse período de quatro semanas entre as duas corridas", afirmou Massa, em entrevista à revista Autosport, já projetando o GP da Bélgica, no dia 25 de agosto.

"Sabemos que a parada é a mesma para todas as equipes, e que as equipes precisam ficar fechadas por duas semanas, quando ninguém pode trabalhar. Mas o trabalho e o estudo são importantes para trazer novidades na próxima prova, e ter um segundo semestre mais competitivo que o primeiro", disse Massa.

Assim como a Ferrari, o piloto brasileiro precisa reagir na segunda metade do campeonato. Enquanto seu companheiro Alonso está em terceiro lugar, 39 pontos atrás do líder, o alemão Sebastian Vettel (Red Bull), Massa é o sétimo colocado do campeonato, com apenas 61 pontos conquistados até agora.

Mesmo porque, a recuperação no campeonato é fundamental para a permanência de Massa na Ferrari. Com contrato até o final do ano, o brasileiro sabe que precisa de melhores resultados para renovar o vínculo e ficar mais uma temporada na equipe italiana, na qual está desde o Mundial de 2006.

adblock ativo