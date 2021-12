Massa recorda desempenho em 2016 para prever Williams competitiva em Baku

Ainda decepcionado por ter abandonado o GP do Canadá logo no seu início, após ser atingido pelo mexicano Carlos Sainz Jr., Felipe Massa chega ao Azerbaijão para a próxima prova da temporada 2017 da Fórmula 1 esperançoso em voltar a pontuar. Para isso, aposta no retrospecto recente da Williams em Baku.

No ano passado, quando o Azerbaijão entrou no calendário da Fórmula 1 como GP da Europa, a equipe colocou os seus dois carros entre os dez primeiros colocados - Massa foi o décimo colocado, enquanto o finlandês Valtteri Bottas, hoje na Mercedes, ficou na sexta posição.

"Pontuamos com os dois carros no ano passado, e depois do meu abandono precoce no Canadá, espero que possamos sair com outro resultado forte e alguns bons pontos", disse Massa, que chega para a oitava prova do campeonato na décima posição no Mundial de Pilotos.

Para o GP do Azerbaijão, Massa optou por selecionar dois jogos de pneus médios, três de macios e oito dos compostos supermacios. O brasileiro também se declarou empolgado para correr no circuito urbano de Baku, que possui características únicas em seus 6.003 metros de extensão, como definido por ele, pois possui várias curvas lentas, mas também uma longa reta principal.

"Estou realmente ansioso para retornar a um país tão agradável, e a um circuito único, que está no coração da cidade. Há várias curvas de 90 graus e uma setor de pé embaixo da curva 16 que segue na longa reta até a curva 1, onde alcançamos algumas velocidades muito altas", afirmou.

As atividades em Baku se iniciam na próxima sexta-feira, com o primeiro treino livre agendado para as 6 horas (de Brasília). A largada do GP do Azerbaijão ocorrerá às 10 horas do próximo domingo.

