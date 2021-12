Massa reclama do desempenho da Ferrari em Abu Dabi

Felipe Massa demonstrou insatisfação com o desempenho da Ferrari no primeiro dia de movimentação no circuito de Yas Marina, em Abu Dabi. Para o brasileiro, o carro da equipe italiana ainda não está "competitivo" e precisa melhorar antes do treino classificatório deste sábado.

"No momento, não estou muito feliz com o comportamento do carro. Não estamos competitivos, como eu esperava", avaliou o brasileiro. "Agora temos que trabalhar para descobrir como melhorar a performance do carro para o treino de amanhã, que sabemos que não será fácil", declarou.

Na avaliação do brasileiro, as condições de Abu Dabi dificultam o acerto do carro. "Estávamos correndo sob altas temperaturas e com o clima mudando completamente à noite. Por isso, é difícil encontrar o melhor caminho a seguir", comentou Massa que, assim como os demais pilotos, terminou o treino já no crepúsculo de Abu Dabi.

