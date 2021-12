Massa quer bom resultado na Itália para ficar na Ferrari

Com o futuro indefinido para a temporada 2014 da Fórmula 1, Felipe Massa quer conquistar um grande resultado no GP da Itália, que será disputado neste domingo, 8, para dar uma passo importante na sua luta pela permanência na Ferrari no próximo campeonato. O brasileiro sabe que a prova no circuito de Monza é especial, pois a sua equipe corre "em casa" e assim o resultado final ganha em importância.

"Bons resultados são sempre importantes, então eu só vou me concentrar nisso. Há uma grande oportunidade para seguir em frente com a Ferrari, então eu só preciso me concentrar, tentar fazer o melhor que puder com o carro", disse o brasileiro, que só subiu ao pódio uma vez neste ano, com o terceiro lugar no GP da Espanha.

Massa garantiu que tem a confiança dos dirigentes da Ferrari, o que pode pesar para a sua permanência no próximo campeonato. E o brasileiro avaliou que a sua experiência dentro da equipe pode levá-los a optar pela sua permanência para o campeonato de 2014, especialmente em razão das mudanças no regulamento técnico, o que poderia dificultar a adaptação de um novo piloto.

"Você não pode esquecer que a Ferrari me conhece muito bem. É a equipe que me conhece mais. Sobre a experiência, sabemos o quão importante isso será no próximo ano. Tudo começa do zero: carro diferente, regras diferentes, tudo, por isso, a experiência do piloto também será importante", comentou.

O brasileiro ocupa apenas a sétima colocação no Mundial de Pilotos, com 67 pontos, mas se defendeu das críticas e garantiu que vem tendo bom desempenho. "Eu acho que o que é importante dizer é que este ano o desempenho foi bom em todas as corridas. Nós não conseguimos alcançar os resultados no final da corrida. Eu não tive muita sorte em muitas coisas. Eu tive duas corridas onde tive problemas com os pneus. Rodei em Nurburgring, tive problema com a suspensão em Mônaco. Com certeza muitas coisas aconteceram que me impediram de terminar onde eu deveria, mas o desempenho estava lá", disse.

adblock ativo