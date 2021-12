Massa prevê Williams mantendo evolução na Alemanha

Embora tenha amargado o que qualificou como um "final de semana para esquecer" no GP da Inglaterra, etapa passada do Mundial de Fórmula 1, Felipe Massa exibiu confiança para a disputa da próxima prova do calendário, marcada para este domingo, em Hockenheim, na Alemanha, onde prevê a Williams mantendo a sua evolução na temporada.

As próprias condições da pista alemã deixam o brasileiro otimista. "A Alemanha é uma boa pista, em que como você pode ultrapassar mais facilmente do que em alguns lugares, assim como a reta é longa e você pode usar o DRS (asa móvel) para ultrapassar. A pista exige bom downforce, especialmente no último setor, então nós temos trabalhado para melhorar isso", disse Massa.

Em seguida, o piloto enfatizou que a Williams conseguiu construir um "bom carro" para esta temporada, na qual o finlandês Valtteri Bottas tem sido o principal destaque da equipe, ocupando a quinta posição na classificação geral, com 73 pontos. O brasileiro, porém, é apenas o décimo no geral, com 30. "Estou confiante de que podemos seguir neste momento e ter um bom desempenho", afirmou.

O próprio Bottas exibiu empolgação com o fato de que o circuito de Hockenheim permite boas chances de ultrapassagens. E ele chega cheio de moral à Alemanha, pois foi segundo colocado no GP da Áustria e em seguida ficou em terceiro na Inglaterra. "Espero que possamos manter a boa forma que nós tivemos nas últimas três corridas e estou ansioso por um bom final de semana e mais alguns pontos", disse o finlandês, que antes das duas últimas provas foi o sétimo colocado no GP do Canadá.

