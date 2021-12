Massa precisa de resultados para ficar, diz Montezemolo

O presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, fez um alerta a Felipe Massa. Neste sábado, 3, em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, o dirigente avisou que o piloto brasileiro só terá o seu contrato renovado para a temporada 2014 da Fórmula 1 se melhorar os seus resultados. E ele garantiu que Massa sabe disso.

"Felipe é um piloto muito rápido e um cara ótimo. Mas nos últimos dias fomos muito claros com ele, pois ele e nós precisamos de resultados e pontos. Então, em algum momento, nós iremos olhar um nos olhos do outro e decidir o que fazer", disse.

Massa até teve um começo regular de temporada, tanto que subiu ao pódio no GP da Espanha, com um terceiro lugar, mas caiu de rendimento nas últimas quatro provas, em que abandonou duas vezes e conseguiu apenas uma sexta e uma oitava colocação. Assim, ocupa o sétimo lugar no Mundial de Pilotos, com 57 pontos.

Se Massa está sob pressão na Ferrari, Montezemolo também demonstrou na entrevista que não está satisfeito com o comportamento de Fernando Alonso. No caso do espanhol, o dirigente se irritou com as críticas feitas pelo espanhol ao rendimento do carro da equipe. E demonstrou toda a sua insatisfação com a atitude de Alonso.

"Fernando nos deu muito nesses últimos anos e, repito, sua decepção, que surgiu principalmente após Silverstone, aonde nós esperávamos ser mais competitivos, é compreensível", disse. "Mas eu não gostei de algumas atitudes, algumas palavras, algumas explosões, e eu disse isso. Eu lembrei a todos, incluindo os pilotos, que a Ferrari vem antes de tudo, a prioridade é a equipe", completou.

Montezemolo destacou que, na Ferrari, o que importa é a equipe e não os pilotos. "Vou deixar claro que é na Ferrari que estou interessado. Pilotos, nós tivemos muitos, alguns muitos bons, outros bons, mas pilotos vem e vão, enquanto o time continua", disse.

O presidente da Ferrari, porém, reconheceu que a insatisfação de Alonso tem suas razões e garantiu que está agindo para que o carro da Ferrari seja competitivo na retomada da temporada 2013 da Fórmula 1, o GP da Bélgica, marcado para o dia 25 de agosto.

"Fernando é um ótimo piloto e eu o compreendo, ele é um pouco como eu, quer vencer", disse. "Ele apenas tem que se lembrar que ganhamos e perdemos juntos, e a Ferrari, de sua parte, deve dar a ele um carro capaz de começar das duas primeiras filas do grid. Não gosto de ver que o carro não é competitivo. É por isso que intervi, mesmo que não queira usar minha autoridade nos meus homens", comentou.

adblock ativo