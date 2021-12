Massa pede carro 'equilibrado' para ir bem no Brasil

Em seu 12.º ano de Fórmula 1, Felipe Massa já acumula bastante experiência na categoria. Quando o assunto é o circuito de Interlagos, em São Paulo, terra natal do brasileiro, ele tem ainda mais conhecimento sobre o assunto. Por isso, sabe bem o que será preciso para conseguir um bom resultado no GP do Brasil, neste domingo.

"A pista é ótima, apesar de ser bem pequena e técnica. As curvas um e dois são muito difíceis, especialmente com a mudança do declive, então há uma maneira específica de pilotar neste setor. Com duas retas e uma sessão muito lenta da curva sete à 11, é importante ter um carro bem equilibrado e não focar apenas em um desses elementos", declarou.

O piloto da Williams guarda boas memórias de Interlagos, onde conquistou duas vitórias (2006 e 2008), além de um segundo lugar (2007) e uma terceira colocação (2012). Em 2008, no entanto, a vitória não pôde ser tão comemorada, uma vez que Massa perdeu o título mundial para Lewis Hamilton com a ultrapassagem do inglês sobre Timo Glock na última curva.

Apesar deste episódio, que marcou sua carreira, Massa não esconde a alegria a cada volta para casa e admitiu que pilotar em Interlagos tem sabor especial para ele. "Pilotar em um Grande Prêmio em casa é sempre especial, e ver os fãs torcendo para mim é uma grande motivação", resumiu.

adblock ativo