Massa lidera primeiro dia de testes em Jerez

Felipe Massa começou bem a segunda rodada de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1. O brasileiro liderou nesta quinta-feira a primeira de quatro sessões de treino no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha.



O piloto da Ferrari registrou o tempo de 1min20s709, à frente do mexicano Sergio Perez, da Sauber, com 1min21s483. Com a performance, Massa se recuperou da decepção no teste em Valência, na semana passada, quando problemas técnicos do carro o impediram de entrar na pista no último dia.

adblock ativo