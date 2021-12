Massa lamenta falhas técnicas da Williams nos treinos livres em Monza

Um dia após anunciar sua futura aposentadoria, no fim da temporada, o brasileiro Felipe Massa teve uma sexta-feira complicada, às vésperas do GP da Itália de Fórmula 1. O piloto sofreu com problemas técnicos em sua Williams durante os dois treinos livres no tradicional circuito de Monza.

Massa, que ficou em 14º e 11º lugar nas duas sessões desta sexta, conseguiu completar somente 38 voltas somando os dois treinos. Para efeito de comparação, o companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, deu 37 voltas no traçado apenas no primeiro treino livre. A baixa rodagem em Monza se deveu a falhas no turbo e no freio.

"Não foi uma sexta-feira fantástica porque, pessoalmente, tive diversos problemas nos dois treinos, o que limitou o meu tempo na pista e o que eu podia aprender sobre o carro", declarou o brasileiro.

Massa admitiu que as falhas não o preocuparam neste momento mais "relaxado", em razão do anúncio da aposentadoria, na quinta. O piloto de 35 anos vai deixar a F1 ao fim do ano, finalizando sua 15ª temporada na categoria. "Estou muito relaxado depois de anunciar meus planos de aposentadoria ontem, então meu foco agora está em ter competitividade nestas últimas oito corridas", declarou.

adblock ativo