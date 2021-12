Massa ganha motor de presente em despedida da Ferrari

Felipe Massa ganhou um presente inusitado em sua despedida da Ferrari neste fim de semana. O brasileiro, que passará a defender a Williams a partir de 2014, deixou as instalações da Ferrari em Maranello com um motor do modelo F2008 na bagagem, presenteado pelo próprio presidente Luca di Montezemolo.

Foi um dos motores que a Ferrari utilizou na grande campanha de Massa no Mundial de 2008, quando foi vice-campeão, após perder o título na última curva da última corrida do ano, no Autódromo de Interlagos - o inglês Lewis Hamilton ficou com o troféu da temporada.

"Começamos todos juntos há alguns anos e gostaria de agradecer a todos, mecânicos, engenheiros, todos com quem trabalhei nas pistas e nos bastidores em Maranello", agradeceu Massa, ao participar das festas de fim de ano da Ferrari pela última vez.

O brasileiro demonstrou gratidão pelo apoio recebida da equipe quando sofreu grave acidente em 2009 e tratou o chefe de equipe, Stefano Domenicali, como um "grande irmão". Em tom de brincadeira, mandou um recado ao ex-companheiro Fernando Alonso. "Ainda vamos nos encontrar nas pistas e, desta vez, não vou deixar você passar por mim", declarou.

Após se despedir da Ferrari, na Itália, Massa voltará ao Brasil no início desta semana. Ele deve passar as próximas semanas com a família em São Paulo antes de se apresentar à Williams nos primeiros dias de janeiro.

