Massa exalta motivação na Williams e faz homenagem a Schumy

Prestes a fazer sua estreia oficial pela Williams, Felipe Massa está cada vez mais satisfeito com o clima vivido dentro da nova equipe. Nesta quinta-feira, véspera dos primeiros treinos livres do GP da Austrália, o piloto exaltou a motivação do time britânico, que tenta reviver os bons tempos na nova temporada da Fórmula 1.

"A equipe está realmente motivada. Eles querem crescer, melhorar e voltar aos bons tempos. Estou muito feliz com o pessoal com que trabalho. São muito profissionais. Está chegando gente nova e há ideias muito boas surgindo", disse o brasileiro, que tenta aplacar a ansiedade pela estreia.

"Não podemos esquecer que a Williams viveu anos muito difíceis. E que ainda há muito o que fazer, muito trabalho, muito desenvolvimento dentro da fábrica e da equipe. Mas estou muito motivado", afirmou o piloto, prestes a iniciar sua 12ª temporada na Fórmula 1.

Apesar da empolgação na equipe, Massa tenta evitar previsões para o campeonato. "Pode ser que haja carros melhores que o nosso e pode ser que nós sejamos tão competitivos quanto eles. Mas ainda estamos no início. Há muito para acontecer. Neste fim de semana começaremos a entender o carro", comentou o brasileiro.

Mesmo assim, o piloto arrisca um palpite e aponta a Mercedes como a maior favorita ao título, acompanhando as apostas recentes da F1. Lewis Hamilton, por sua vez, atribuiu o favoritismo aos carros da Williams, na entrevista coletiva desta quinta.

Homenagem

Massa disputará sua primeira corrida do ano com um capacete especial, que trará a inscrição "MS" em homenagem a Michael Schumacher. O alemão, que foi companheiro do brasileiro na Ferrari em 2006, está internado em um hospital na cidade de Grenoble depois de sofrer grave acidente quando esquiava nos Alpes franceses.

Nas redes sociais, o brasileiro escreveu mensagem de apoio ao ex-piloto: "Michael sempre comigo. Seja muito forte, irmão!". Em coma induzido, o heptacampeão da F1 está se recuperando lentamente. Na quarta-feira, familiares afirmaram que o alemão apresenta "sinais encorajadores" de melhora.

