Massa evita euforia, mas admite 'novo passo à frente'

Vice-líder na quinta-feira e líder do último dia da primeira bateria de testes coletivos da Fórmula 1, nesta sexta, em Jerez de la Frontera, Felipe Massa evitou exibir euforia por terminado os trabalhos realizados na pista espanhola no primeiro lugar. O brasileiro, porém, admitiu que o desempenho exibido com a Williams significou um "novo passo à frente" para ele e para sua nova equipe na categoria.

Massa mais uma vez conseguiu superar Fernando Alonso, seu ex-companheiro de Ferrari, assim como já havia acontecido na última quinta-feira, e exaltou a confiabilidade do modelo FW36, sendo que nesta temporada a escuderia inglesa passou a contar com motores fornecidos pela Mercedes, em substituição aos da Renault.

"No geral, estou feliz com os meus primeiros dias com a Williams e satisfeito com o que tenho visto na equipe nesta semana. É claro que é importante ser competitivo, mas teste é teste, e agora precisamos focar a preparação para o Bahrein e para a abertura do campeonato, que é a coisa mais importante", disse Massa, se referindo à segunda bateria de testes da F1, entre 19 e 22 de fevereiro, e à primeira corrida do Mundial, o GP da Austrália, em 16 de março.

Apesar do discurso cauteloso, pois os testes em Jerez ainda não foram suficientes para estabelecer como será o cenário de forças da F1, o brasileiro reconheceu que a Williams vem mostrando evolução constante. "Não foi um grande dia porque estava chovendo, mas completamos algumas voltas em condições molhadas que foram interessantes para entender como o carro se comporta no molhado, com os pneus e o novo motor", disse Massa, que em seguida enfatizou: "Conseguimos fazer muito mais voltas hoje do que fizemos nos últimos três dias, o que é importante. Hoje não tivemos quaisquer problemas com o carro, o que significa também outro passo à frente. Agora precisamos nos concentrar e nos preparar com o objetivo de fazer mais voltas por dia no Bahrein".

