Massa espera bom desempenho na abertura do Mundial da F1

Animado para iniciar seu 15º ano na Fórmula 1, o brasileiro Felipe Massa espera que o novo carro da Williams, o FW38, consiga ser competitivo no próximo fim de semana, quando será iniciada a temporada 2016.

"A Austrália é sempre um bom lugar para começar a temporada porque é um país fantástico e todo mundo lá gosta de Fórmula 1. É também uma corrida onde tudo pode acontecer. Eu estou realmente ansioso para começar uma nova temporada, e espero que nós possamos começar bem como fizemos no ano passado", disse o piloto, em entrevista divulgada no site Motor Sports

"Espero que o nosso carro seja competitivo imediatamente, essa é a coisa mais importante. Estou bastante otimista de que podemos ter uma boa primeira corrida e uma boa temporada", completou.

Aos 34 anos, o brasileiro é um dos pilotos mais experientes do grid. Com contrato válido com a Williams até o fim do ano, Massa ainda não sabe se tem lugar garantido na equipe inglesa no ano que vem.

