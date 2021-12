Massa elogia ritmo e confiabilidade do carro da Williams

O brasileiro Felipe Massa terminou satisfeito o primeiro dia da semana final de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1 no circuito de Barcelona. Nesta quinta-feira, ele fez a volta mais rápida do dia, com o tempo de 1min23s500, e destacou o bom rendimento do carro da Williams com os pneus macios.

"Foi um bom dia para nós e o carro se comportou bem. Quando usamos o novo pneu macio, conseguimos fazer algumas voltas mais rápidas", disse Massa, que foi o segundo piloto a registrar mais voltas, 103, 19 a menos do que o sueco Marcus Ericsson.

Iniciando o último período de testes da pré-temporada da Fórmula 1, o piloto brasileiro destacou a confiabilidade apresentada pelo carro da Williams em todas as atividades. "O FW37 nunca apresentou um sinal de problema e vem sendo assim desde que fizemos o primeiro teste em Jerez. Nós estamos trabalhando muito e parece que estamos evoluindo", afirmou.

Os testes da pré-temporada da Fórmula 1 prosseguem até domingo em Barcelona. Mas Massa cederá o controle do carro da Williams para o finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe, na sexta-feira e no domingo. Assim, destacou a importância da atividade do próximo sábado. "Tenho apenas mais um dia no carro antes da primeira corrida, então sábado vai ser importante", disse.

adblock ativo