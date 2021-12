Massa e Rubinho vão pilotar carro da F-1 nas ruas do Rio e Porto Alegre

O mês de novembro será de atividades intensas da Fórmula 1 no Brasil. Além da etapa do campeonato no Autódromo de Interlagos, de 9 a 11, dois eventos vão levar a categoria para outras capitais brasileiras. No dia 4, no Rio, Felipe Massa vai guiar um carro na Enseada de Botafogo. E, no dia 10, no Gasômetro, em Porto Alegre, será a vez de Rubens Barrichello fazer a exibição.

A presença dos dois ex-pilotos da categoria em eventos abertos ao público é uma ação da Heineken, patrocinadora do GP do Brasil, que será realizado em Interlagos, em São Paulo. Os idealizadores pretendem aproximar a categoria dos fãs que moram em outras cidades do Brasil e vão procurar mostrar pela dinâmica da apresentação que na Fórmula 1 o trabalho de uma equipe não se resume apenas ao piloto no cockpit.

Massa e Rubinho vão guiar carros da Williams, equipe pela qual ambos encerraram a carreira na Fórmula 1. Agora aposentados da categoria, os dois voltaram a se encontrar neste ano em duas etapas da Stock Car. A exibição dos pilotos tanto no Rio como em Porto Alegre será pela manhã, em evento que terá ainda atrações musicais e shows com motos.

O GP do Brasil de Fórmula 1 será a penúltima etapa do campeonato deste ano. Além da possível definição do título, a prova ficará marcada por homenagens a Fernando Alonso, da McLaren. De saída da categoria, o piloto que ganhou seus dois títulos mundiais em Interlagos será tema de ações promovidas pela organização da prova.

