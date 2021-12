Massa e Alonso defendem jogo de equipe após polêmica

Depois da polêmica envolvendo Sebastian Vettel e Mark Webber no GP da Malásia, onde o alemão desrespeitou uma ordem da Red Bull ao ultrapassar o australiano e depois ficar com a vitória na prova, Felipe Massa e Fernando Alonso defenderam o uso do jogo de equipe na Fórmula 1 nesta quinta-feira, em entrevistas concedidas antes da disputa do GP da China, marcado para este domingo, 14.

A dupla de pilotos deixou claro que é preciso seguir as ordens da Ferrari, mas Massa enfatizou que é necessário também usar este tipo de estratégia de forma "inteligente". "Estou de acordo com o uso inteligente das ordens de equipe, mas no momento certo, e me refiro a momentos chave para o campeonato, não na segunda prova da temporada", disse.

O brasileiro já foi vítima, por mais de uma vez, de ordens de equipe que acabaram o prejudicando em corridas pela Ferrari, mas ele admite que esse tipo de artifício acabou se tornando inevitável em outras ocasiões. "Já ajudei muitos pilotos, por exemplo o Kimi (Raikkonen) quando ganhou o campeonato com a Ferrari (em 2007), e uma vez mais no ano passado, com Fernando, quando se encontrava na luta pelo título. Não tenho nenhum problemas com as ordens de equipe que se ajustem a estes critérios", completou.

Alonso, por sua vez, comentou o fato de que a Mercedes também fez jogo de equipe com Lewis Hamilton e Nico Rosberg na Malásia e evitou criticar a escuderia e a própria Red Bull, mas deixou a impressão de que não aprovou a atitude de Vettel em relação a Webber na prova asiática.

"Como piloto, você sempre quer ganhar e fazer o que seja necessário para ganhar. Entretanto, o que conta são as prioridades da sua equipe, o que torna difícil comentar ou emitir um juízo sobre o que Red Bull e Mercedes fizeram na última corrida sem saber o que falaram antes. Mas, como digo, quando chegamos à F1, chegamos a um acordo com nossa equipe e temos uma obrigação profissional com a equipe. Às vezes as pessoas confundem ordens de equipe com a obrigação de fazer o trabalho de cada um", opinou.

