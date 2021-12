Massa diz que prova em Cingapura é 'muito difícil', mas exalta circuito

Vivendo a sua última temporada na Fórmula 1, Felipe Massa se "despedirá" no próximo fim de semana do circuito de rua de Marina Bay, palco do GP de Cingapura, a 15ª etapa da temporada 2016. E o brasileiro previu uma prova complicada, em razão das características envolvidas.

Massa lembrou que o GP de Cingapura é uma das poucas corridas do calendário a ser disputada no período noturno. Mesmo assim, o tempo úmido e o calor são fatores que complicam o desempenho dos pilotos. Porém, Massa assegura que o traçado lhe agrada tanto que faz valer todas as adversidades enfrentadas.

"Cingapura é uma das poucas corridas noturnas que temos, juntamente com Bahrein e Abu Dabi. É uma corrida muito difícil. É muito úmido e tão quente, uma corrida complicada para todos e uma das mais difíceis do calendário. Dito isto, eu realmente gosto de correr lá e é uma pista muito gratificante. É sempre uma boa sensação correr em Cingapura", afirmou o brasileiro.

O GP de Cingapura traz para Massa uma das suas piores lembranças na Fórmula 1, em 2008, quando Nelsinho Piquet jogou seu carro no muro para favorecer Fernando Alonso - eles eram companheiros de equipe na Renault -, Massa foi aos boxes e um mecânico da Ferrari o liberou dos boxes com a mangueira de reabastecimento ainda engatada em seu carro, o que arruinou o seu desempenho e diminuiu suas chances na luta pelo título mundial, que ficou com o inglês Lewis Hamilton.

Agora, em 2016 e pela Williams, Massa volta para mais uma prova em Cingapura, tendo optado por oito jogos de pneus ultramacios, quatro de supermacios e um de macio para o fim de semana. O brasileiro ocupa o décimo lugar no Mundial de Pilotos com 41 pontos e tentará ajudar a equipe inglesa a manter o quarto lugar no campeonato de construtores - tem apenas três pontos de vantagem para a Force India.

O primeiro treino livre para o GP de Cingapura será realizado na próxima sexta-feira, a partir das 7 horas (de Brasília). A corrida está marcada para domingo, às 9 horas.

