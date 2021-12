Massa diz que precisa ser 'perfeito' para bater Alonso

A rivalidade entre Felipe Massa e Fernando Alonso na Ferrari não impediu que o brasileiro reconhecesse o talento do espanhol. Nesta quinta-feira, 18, Massa lembrou que sempre teve "fortes" companheiros de equipe, exaltou Alonso e admitiu que precisa sempre ser "perfeito" para superar o piloto.

"Eu sempre tive fortes companheiros de equipe e muitos dizem que isso não é bom, mas para mim é positivo. Isso me motiva a sempre fazer o melhor, porque se não faço um trabalho perfeito fica claro, já que meu companheiro sempre está lá. Eu aprendi muito com minha parcerias, estou sempre sob pressão para ser perfeito todo dia e gosto disso", declarou.

Mas Massa sabe que não adianta ser "perfeito" se o carro não ajudar, e fez projeções sobre o que espera de sua Ferrari para o GP do Bahrein, que será realizado neste domingo. Assim como no GP da Malásia do último final de semana, o brasileiro acredita que haverá muito desgaste dos pneus.

"Acho que aqui a diferença de tempo entre os dois tipos de pneus será grande, o que significa que a maioria dos pilotos tentará usar os intermediários o máximo possível na corrida. Então será vital novamente uma boa estratégia para nosso trabalho. No geral, acho que a Pirelli tem feito um bom trabalho e as corridas estão divertindo os fãs", comentou.

