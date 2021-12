Massa diz que poderia ter ficado mais perto da Mercedes

Apoiado pela torcida durante todo o treino classificatório do GP do Brasil, neste sábado, 8, Felipe Massa retribuiu aos fãs com um desempenho consistente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O brasileiro deixou o companheiro de Williams, Valtteri Bottas, para trás e obteve o terceiro lugar do grid deste domingo, atrás apenas dos carros da Mercedes, campeã por antecipação do Mundial de Construtores.

Massa tem motivos para comemorar o rendimento porque ficou a apenas dois décimos do líder do campeonato, Lewis Hamilton. E também devido ao potencial que demonstrou ao longo do treino. "Eu poderia ter ficado mais perto deles", comentou o piloto.

Ele não conseguiu reduzir a diferença para Hamilton e Rosberg por conta de dois contratempos durante o Q3, a última parte do treino. "O carro não estava ligando nos boxes. Tentamos três, quatro vezes até ligar. E acabei pegando um pouco de tráfego na minha última volta. Então não pude tentar melhorar meu tempo", declarou o brasileiro, que vai largar ao lado de Bottas por ter sido um décimo mais rápido que o companheiro finlandês.

A pouca diferença para os pilotos da Mercedes, o bom rendimento da Williams e o apoio da torcida aumentaram a confiança do vencedor do GP do Brasil de 2006 e 2008. "É muito bom ter um carro competitivo para ficar entre os três primeiros", disse Massa, já pensando na margem que a Williams tem para evoluir no domingo.

"Não consegui tirar o máximo do carro. Mas amanhã vou fazer de tudo para conquistar um grande resultado para os brasileiros, para os meus fãs", afirmou, após ser festejado pelos torcedores presentes nas arquibancadas de Interlagos. "Está sendo um fim de semana emocionante. Espero ter uma boa chance amanhã."

Ao obter o terceiro lugar no grid deste domingo, Massa conquistou seu melhor resultado em um treino classificatório desde o GP da Alemanha, em julho. Seu melhor rendimento em um sábado deste ano aconteceu na corrida austríaca, quando faturou a pole position.

<GALERIA ID=19608/>

adblock ativo