Massa diz que 'já esperava' dia ruim e prevê mais dificuldades em Cingapura

O brasileiro Felipe Massa decepcionou nesta sexta-feira, no primeiro dia de treinos livres para o GP de Cingapura de Fórmula 1. Longe das primeiras colocações, o piloto da Williams se mostrou conformado com a situação no circuito de Marina Bay e previu ainda mais problemas para o fim de semana, principalmente para o treino de classificação do sábado.

"Com certeza, este é um problema que eu já esperava. Para ser honesto, tenho certeza que o treino de classificação será o principal problema, porque não temos um bom tempo para brigar. Mas espero que na corrida as coisas possam me ajudar. Vamos fazer tudo que pudermos. Se pudermos conseguir pontos no domingo, será um grande trabalho", considerou.

Pela manhã nesta sexta, Massa foi apenas o 14.º colocado no treino, com o tempo de 1min45s084. À tarde, o resultado foi ainda pior e o brasileiro foi o 15.º, com 1min43s836. A marca ficou bastante abaixo da obtida pelo líder do dia, o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, com 1min42s598.

Massa considerou que o circuito em Cingapura não é favorável para a Williams e, por isso, se mostrou desanimado para os próximos dias. "Hoje foi muito difícil. Nós sabemos que esta não é a melhor pista para nosso carro, então foi uma sexta difícil. O balanço não foi um grande problema. O problema foi nosso tempo de volta. Estamos um pouco devagar demais em comparação com os outros."

Décimo primeiro colocado na temporada, com 31 pontos, Massa volta à pista neste sábado, às 10 horas (de Brasília) para o treino classificatório. O GP de Cingapura de Fórmula 1 está marcado para o domingo, às 9 horas.

adblock ativo