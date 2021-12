Massa diz que espera se manter em 'equipe grande' e seguir na Fórmula 1 em 2017

Com contrato até o fim da temporada, o brasileiro Felipe Massa já começa a pensar em seu futuro na Fórmula 1. Às vésperas do GP da Hungria, que marca a metade do campeonato, o piloto da Williams diz que a ideia inicial é permanecer na categoria e de preferência em uma equipe de ponta.

"Quero estar em uma grande equipe, como a Williams ou talvez outra do mesmo nível. Acredito que o tempo dará a resposta certa. Como eu disse, não estou muito preocupado, tento fazer meu trabalho da melhor maneira a cada corrida. Essa é a única coisa que procuro fazer", comentou.

Massa não tem feito uma boa temporada até aqui. Ele ocupa o nono lugar na classificação geral, com 38 pontos. Seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, que também tem contrato só até o final do ano, está em sétimo, com 54. Os maus resultados, no entanto, não abalam o brasileiro.

"Definitivamente, estou confiante. Penso que todos sabem o que sou capaz de fazer. Pilotar, a experiência dentro da equipe, em outras equipes. Estou procurando coisas para fazer na direção certa, mas sem grandes preocupações. Preciso fazer meu trabalho a cada corrida e veremos o que pode acontecer", emendou.

Depois de decepcionar no GP da Inglaterra com um 11º lugar na prova em que a Williams costuma ir bem, Massa agora se prepara para o GP da Hungria, que tem um circuito que a escuderia está quebrando a cabeça para buscar um bom resultado. O time britânico vai levar para Hungaroring um novo assoalho para ver se consegue ser mais rápido. "Não é a pista perfeita para nós, mas estamos trabalhando muito duro", concluiu.

Os treinos para o GP da Hungria começam nesta sexta-feira. No sábado, às 9h (horário de Brasília), acontece a sessão classificatória para o grid, mesmo horário da corrida de domingo. As Mercedes lideram o mundial, com o alemão Nico Rosberg na primeira colocação com 168 pontos e o inglês Lewis Hamilton em segundo, com 167.

