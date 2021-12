Massa diz que acidente de Kvyat impediu melhor colocação em treino

Felipe Massa e a Williams lamentaram o acidente de Daniil Kvyat nos instantes finais do treino classificatório do GP do Japão, neste sábado, 26. Para o brasileiro, o incidente do piloto da Red Bull acabou com suas chances de tentar uma última volta no circuito de Suzuka.

Kvyat capotou sua Red Bull quando faltavam 40 segundos para o fim do treino e a bandeira vermelha foi acionada quase imediatamente para finalizar a sessão. Nestes últimos segundos, Massa poderia iniciar nova volta rápida para tentar ir além do quinto lugar que já havia obtido.

"O carro estava competitivo, ainda que eu não tenha conseguido mostrar todo o potencial em razão da bandeira vermelha no Q3", lamentou Massa. "Sem a bandeira vermelha, poderíamos ter feito o terceiro e o quarto lugares. Era o nosso alvo antes do início desta sessão", concordou Rob Smedley, chefe de performance da Williams.

Massa, contudo, demonstrou alívio com a rápida recuperação de Kvyat. Após o acidente, ele saiu sozinho do carro e não terá problemas para correr neste domingo. "Depois de um acidente como esse, é sempre bom ver Daniil sair sozinho do carro", disse o brasileiro. "O importante é que Kvyat está 'ok'", afirmou Smedley.

Mesmo com o incidente no fim, a Williams sairá em boa posição neste domingo, após decepcionar na Cingapura. Companheiro de Massa, o finlandês Valtteri Bottas vai largar em terceiro, atrás somente dos carros da Mercedes.

"Me senti muito confortável no carro. Ainda temos pouca informação sobre o comportamento dos pneus, por causa da chuva de ontem, mas largar em terceiro dá boa chance de pensarmos no pódio amanhã", projetou Bottas.

