Massa descarta ajudar Alonso e promete 'ir para cima'

Montecarlo - Com os dias contados na Ferrari, já que não renovou contrato para permanecer na próxima temporada da Fórmula 1, o brasileiro Felipe Massa quer encerrar sua passagem pela equipe com bons resultados. Por isso mesmo, não parece disposto a aproveitar as últimas sete corridas do calendário para ajudar seu companheiro, Fernando Alonso, na briga pelo título.

O espanhol é o segundo colocado no campeonato, com 169 pontos, e luta para tirar a diferença para o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, que lidera com 222.

Perguntado sobre a possibilidade de ser escudeiro de Alonso nas sete provas restantes do calendário, Massa descartou. "Agora vou para cima", avisou o brasileiro, em entrevista neste domingo à TV Globo.

O objetivo do piloto é voltar a vencer na categoria, o que não acontece desde o GP do Brasil de 2008, na prova em que acabou perdendo o título da temporada para o inglês Lewis Hamilton, então na McLaren. Massa admitiu que o anúncio de sua saída da Ferrari, feito na última terça-feira, o deixou mais confortável para a disputa das últimas provas.

O futuro do piloto na categoria é incerto, mas ele rechaça qualquer possibilidade de deixar o automobilismo no fim do ano. "Não estou encerrando por aqui minha carreira", apontou o brasileiro de 32 anos, que está em sua 11ª temporada na Fórmula 1, sendo a oitava na equipe italiana - antes, passou também pela Sauber.

Com a ida de Kimi Raikkonen para a Ferrari, para ser o seu substituto a partir de 2014, Massa também admitiu que as conversas para se transferir para a Lotus, onde ocuparia justamente o lugar do finlandês, estão encaminhadas. O brasileiro ainda revelou ter sido procurado pela McLaren, mas ainda não está garantido na próxima temporada da Fórmula 1.

