Massa contesta punição e diz que esperava treino melhor

O brasileiro Felipe Massa contestou a decisão dos comissários de pista do GP da Espanha, que lhe puniram com a perda de três posições no grid de largada da prova por ter supostamente atrapalhado o australiano Mark Webber durante a segunda fase da atividade deste sábado, 11, no circuito de Barcelona. Ele garantiu que não teve a intenção de bloquear o piloto da Red Bull e lamentou a pena, que o fará iniciar a corrida apenas do nono lugar.

"Quanto à decisão dos comissários de pista em relação ao que aconteceu com Webber no Q2, não era a minha intenção entrar no seu caminho, e, com toda a honestidade, eu não me lembro de ter afetado seu treino de classificação. Quando o vi no espelho, eu pensei que ia terminar a curva antes dele chegar, que era a única coisa que podia acontecer em um ponto tão estreito. Além disso, ele estava com pneus desgastados no momento e eu não acho que ele estava fazendo uma volta rápida", disse.

Massa começou muito bem o sábado ao liderar o terceiro treino livre e admitiu que tinha a expectativa de ter um resultado bem melhor na sessão classificatória. Mas mesmo largando apenas do nono lugar, o piloto brasileiro acredita que pode conquistar um resultado expressivo no GP da Espanha.

"Eu não posso dizer que estou satisfeito com esse resultado, porque eu estava esperando mais depois dos tempos que fiz nesta manhã. Infelizmente, no terceiro setor eu tinha uma pequena saída de frente que estava me custando tempo, mas mesmo assim, eu me sinto muito confiante porque nosso carro parece competitivo. Agora devemos nos concentrar na corrida de amanhã, porque vai ser longa e tudo pode acontecer", afirmou.

Massa garantiu também que não se surpreendeu com o desempenho da Mercedes, que garantiu o primeiro lugar do grid com o alemão Nico Rosberg e a segunda colocação com o inglês Lewis Hamilton.

"Eu não estou surpreso com o ritmo da Mercedes, como eles já tinham sido fortes aqui nos testes de inverno e seu carro é sempre muito competitivo no treino de classificação. Este resultado mostra mais uma vez que, aos sábados, os nossos rivais preferem ser mais conservadores na parte da manhã antes de revelar seu verdadeiro potencial na parte da tarde", comentou.

