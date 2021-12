Massa chora no pódio

Emocionado, Felipe Massa desabafou após o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 deste domingo, e afirmou que buscará aprender com o que viveu neste ano para que em 2013 tenha uma temporada menos turbulenta, com mais pontos altos do que baixos.

O piloto da Ferrari, que não começou bem este ano e só conseguiu deslanchar na segunda metade do campeonato, mostrou-se mais emotivo até mesmo do que quando perdeu o título para Lewis Hamilton na última curva em 2008, também no Brasil.

"A segunda parte do ano foi uma preparação para o próximo. Não sei dizer porque aconteceu isso comigo hoje, não sei o que sentir. Mas acho que era muita emoção de correr aqui e não chegar na posição que deveria na frente dessa torcida", disse Massa, logo depois de subir ao pódio em terceiro lugar chorando.

O brasileiro renovou seu contrato com a Ferrari para 2013 em outubro, em meio a especulações de que Sebastian Vettel, da Red Bull, pode se juntar a Fernando Alonso na equipe italiana a partir de 2014. Independentemente disso, o brasileiro quer agora se concentrar em não repetir os mesmos erros na próxima temporada.

Nas 10 primeiras corridas deste ano, Massa pontuou apenas em quatro delas, sendo o melhor resultado um quarto lugar na Inglaterra. Em compensação, nas últimas dez chegou na zona de pontuação em todas, para terminar o ano com 122 pontos em sétimo lugar. Seu companheiro Alonso foi o vice-campeão, atrás do tricampeão Vettel.

"Tive um começo de ano muito difícil psicologicamente, tomando porrada de todo lado. Mas assim que passou agosto eu sentei e falei: quer saber, ou vai ou não vai. O importante é fazer aquilo que você gosta. E quanto voltei a pensar assim, voltei a ser competitivo", explicou ele mais tarde, já um pouco mais calmo.

E é no nível em que terminou a corrida no Brasil, com a terceira colocação depois de fazer uma boa corrida e mostrar-se competitivo, que ele quer iniciar 2013. "Essa é uma preparaação para o ano que vem, e espero fazer um ano completamente diferente daquilo que fiz até agosto".

Questionado sobre o que mudou de 2008 para cá, Massa explicou que aprendeu muito desde então. "Muitas coisas aconteceram. Tive momentos dificeis, mas acho que o mais importante é entender e voltar a ter uma boa direção, fazer o que sempre acreditei que consigo fazer", disse.

