Massa chega em nono lugar no GP da China e sai da liderança do mundial de F-1

Um fim de semana para Felipe Massa esquecer. O brasileiro não conseguiu fazer a Ferrari render e terminou em nono lugar no GP da China de Fórmula 1, sob chuva neste domingo, depois de ser apenas o sétimo no treino classificatório de sábado. Líder do mundial até chegar a Xangai, assistiu de longe à dobradinha da McLaren. Com a vitória de Jenson Button, não só deixou a primeira colocação para o atual campeão, mas também caiu para sexto na temporada.



Seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso, teve rendimento bem diferente. Terceiro no grid, queimou a largada, foi punido, mas, mesmo assim, quase consegue um lugar no pódio. Chegou em quarto, logo atrás do alemão Nico Rosberg, da Mercedes. Durante a prova, ganhou outra disputa particular com Massa, fazendo o companheiro de equipe esperar para o pit stop, ao entrar junto nos boxes, por dentro da curva, em manobra polêmica. 'Está tudo bem', tentou disfarçar o brasileiro após a prova em entrevista à Rede Globo.





Os pilotos voltam à pista no dia 6 de maio, para os treinos livres do GP da Espanha, abrindo a temporada de provas na Europa, no dia 8. Button é o líder do mundial, com 60 pontos, seguido por Rosberg, com 50, Alonso e Hamilton, empatados com 49, Vettel, quinto com 45, e Massa, sexto somando 41. Além desses, apenas o polonês Robert Kubica, da Renault, sétimo da temporada com 40, pode assumir a primeira colocação na próxima corrida.



Entre as equipes, a McLaren também tirou a Ferrari da liderança ao chegar a 109 pontos, contra 90 da rival. A Red Bull tem 73, em terceiro lugar, seguida por Mercedes, quarta com 60, e Renault, quinta com 46.



Confira o resultado do GP da China:



1° - Jenson Button – (ING) - McLaren - 56 voltas em 1h44m42s163

2° - Lewis Hamilton – (ING) - McLaren - a 1s530

3° - Nico Rosberg – (ALE) - Mercedes - a 9s484

4° - Fernando Alonso- (ESP) - Ferrari - a 11s869

5° - Robert Kubica – (POL) - Renault - a 22s213

6° - Sebastian Vettel – (ALE) - Red Bull - a 33s310

7° - Vitaly Petrov – (RUS) - Renault - 47s600

8° - Mark Webber – (AUS) - Red Bull - a 52s172

9° - Felipe Massa – (BRA) - Ferrari - a 57s796

10° - Michael Schumacher – (ALE) - Mercedes - a 1m01s749

11° - Adrian Sutil – (ALE) - Force India - a 1m02s874

12° - Rubens Barrichello – (BRA) - Williams - a 1m03s665

13° - Jaime Alguersuari - (ESP) - Toro Rosso - a 1m11s416

14° - Heikki Kovalainen – (FIN) - Lotus - a 1 volta

15° - Nico Hulkenberg – (ALE) - Williams - a 1 volta

16° - Bruno Senna – (BRA) - Hispania - a 2 voltas

17° - Karun Chandhok – (IND) - Hispania - a 4 voltas

18° - Jarno Trulli – (ITA) - Lotus - abandonou a 30 voltas

19° - Lucas Di Grassi – (BRA) - Virgin - abandonou a 48 voltas

20° - Pedro de la Rosa – (ESP) - Sauber - abandonou a 49 voltas

21° - Sebastian Buemi – (SUI) - Toro Rosso - abandonou a 56 voltas

22° - Kamui Kobayashi – (JAP) - Sauber - abandonou a 56 voltas

23° - Vitantonio Liuzzi (ITA) - Force India - abandonou a 56 voltas

24° - Timo Glock – (ALE) - Virgin - abandonou a 56 voltas

adblock ativo