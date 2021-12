Massa celebra treino e prevê Williams 'competitiva'

A quinta colocação nos treinos livres desta sexta-feira, 4, para o GP do Bahrein de Fórmula 1, marcado para o domingo, agradou o brasileiro Felipe Massa. Depois de uma semana conturbada com a Williams, o piloto finalmente teve motivos para comemorar e disse confiar que seu carro será mais competitivo neste final de semana do que no último, quando terminou na sétima posição no GP da Malásia.

"Foi um bom dia para nós, apesar de não termos corrido muito. Conseguimos alguns bons quilômetros durante os testes de pré-temporada, então hoje não era sobre aprendizado, mas sobre sintonia", disse. "O carro está bom e acho que podemos ser competitivos. Espero que mais do que na Malásia. Ainda temos algum trabalho a fazer amanhã, mas estamos nos sentindo positivos."

Na Malásia, Massa viveu uma situação incômoda com a Williams, ao ouvir no rádio a ordem para deixar seu companheiro Valtteri Bottas ultrapassá-lo. O brasileiro não a cumpriu, o que gerou um mal estar e obrigou a equipe a se posicionar, vindo a pedir desculpas pelo ocorrido na última quinta.

