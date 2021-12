Massa celebra por Nasr, mas alerta para crise na Sauber

Felipe Massa foi surpreendido pela notícia do acerto do xará Felipe Nasr com a Sauber na noite de quarta-feira. O piloto da Williams revelou nesta quinta que veio dos Estados Unidos, onde disputou a corrida em Austin no domingo passado, na companhia do compatriota, que manteve o mistério até assinar com a equipe suíça e fazer o anúncio na noite passada.

"Viajamos juntos dos Estados Unidos para cá e ele me disse que tinha possibilidades, mas que não estava nada certo. Não imaginei que eu ficaria sabendo no dia seguinte que ele tinha assinado", disse Massa, em entrevista nesta quinta-feira em São Paulo, mostrando estar satisfeito com a chegada do compatriota à Fórmula 1. "Foi uma surpresa. Fico muito feliz por ele."

Massa, contudo, ponderou que o xará vai para a Sauber em um momento difícil da equipe. "Não é um grande momento para a Sauber. Não sei como será no ano que vem, não sei se estarão competitivos. A equipe está em crise e crise não é bom para ninguém", destacou o piloto da Williams.

Equipe considerada mediana na Fórmula 1, a Sauber vem enfrentando dificuldades financeiras nos últimos anos. Mas o patrocínio obtido pelos pilotos têm ajudado na manutenção da estrutura. Nasr desembarcará no time suíço amparado pelo Banco do Brasil, que deve substituir o patrocínio da Telmex, que dava suporte ao mexicano Esteban Gutiérrez.

As dificuldades vividas pela Sauber podem atrapalhar a estreia de Nasr, insinuou o alemão Adrian Sutil, que deixará a equipe com a chegada do brasileiro e do sueco Marcus Ericsson em 2015. "Eles confirmaram os dois pilotos, mas isso não significa que eles vão pilotar ano que vem", disse, em tom misterioso. Sutil deve contestar o contrato de Nasr e Ericsson por ter vínculo até o fim do ano que vem.

Longe dos problemas enfrentados pela Sauber, Massa exaltou o fato de o Brasil contar novamente com dois representantes na Fórmula 1. "Para o Brasil, é ótimo ter mais um piloto. Esta é a hora dele, a grande oportunidade", declarou o brasileiro, que teve a companhia de Nasr, como piloto de testes da Williams, durante toda a temporada atual.

"Vamos torcer para ele ter um bom início e que consiga permanecer na Fórmula 1 por muitos anos", disse Massa, referindo-se às breves passagens que os também brasileiros Bruno Senna e Lucas di Grassi tiveram recentemente pela categoria.

adblock ativo